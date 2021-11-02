EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Шансов у нас нет": Климкин заявил о сложной зиме для Украины
Белоруссия начала аварийную поставку электричества на Украину
На Украине испугались возможной встречи Зеленского с Путиным
Министр обороны Украины подал в отставку
На борту самолёта умер зараженный коронавирусом мужчина
Пассажиров самолета, приземлившегося в Киеве, вернули в Будапешт
Главу администрации Белогорска задержали при получение взятки
Патрушев встретился с директором ЦРУ
Политолог назвал причины разочарования украинцев в партии "Слуга народа"

В Свердловской области непривитых переведут на удаленку

Россия

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что работодателям рекомендуется переводить на удаленный режим работы непривитых сотрудников, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы будем рекомендовать всем предприятиям и учреждениям, которые расположены на территории Свердловской области, перевести всех сотрудников, которые в настоящий момент не начали процесс вакцинации, на режим удаленной работы", — сказал заместитель губернатора региона.

Кроме того, он отметил, что в области возможно введение локдауна, в случае если контрольные группы будут и дальше фиксировать нарушения режима QR-кодов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе будет расширена система QR-кодов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Локдаун до января? Зачем на самом деле вводят «нерабочие дни» / Бунич
Автор: Валентина Севрюгина
Последние материалы
Мясников разнёс доводы противников вакцинации
В Петербурге неофициально переболевшим коронавирусом выдадут QR-код
В Свердловской области непривитых переведут на удаленку
"Шансов у нас нет": Климкин заявил о сложной зиме для Украины
Белоруссия начала аварийную поставку электричества на Украину
На Украине испугались возможной встречи Зеленского с Путиным
Министр обороны Украины подал в отставку
На борту самолёта умер зараженный коронавирусом мужчина
Пассажиров самолета, приземлившегося в Киеве, вернули в Будапешт
Главу администрации Белогорска задержали при получение взятки
Популярное
Шоу-бизнес
Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника

Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.

Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Военный эксперт раскрыл истинные цели США при создании COVID-19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Ирина Шлионская Самые презираемые женские профессии в СССР Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Где в Карелии жило племя великанов Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Такой капитализм нам не нужен. Как и такая демократия Усам Оздемиров
США и Канада. Новости и аналитика
Может ли Россия законно вернуть Аляску: шансы есть!
Здоровье
"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19
Европейские учёные советуют "разрешить COVID-19 циркулировать среди населения"
Здоровье
Европейские учёные советуют "разрешить COVID-19 циркулировать среди населения"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников