В Свердловской области непривитых переведут на удаленку

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что работодателям рекомендуется переводить на удаленный режим работы непривитых сотрудников, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы будем рекомендовать всем предприятиям и учреждениям, которые расположены на территории Свердловской области, перевести всех сотрудников, которые в настоящий момент не начали процесс вакцинации, на режим удаленной работы", — сказал заместитель губернатора региона.

Кроме того, он отметил, что в области возможно введение локдауна, в случае если контрольные группы будут и дальше фиксировать нарушения режима QR-кодов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе будет расширена система QR-кодов.

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