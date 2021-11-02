Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что работодателям рекомендуется переводить на удаленный режим работы непривитых сотрудников, об этом сообщает РИА Новости.
"Мы будем рекомендовать всем предприятиям и учреждениям, которые расположены на территории Свердловской области, перевести всех сотрудников, которые в настоящий момент не начали процесс вакцинации, на режим удаленной работы", — сказал заместитель губернатора региона.
Кроме того, он отметил, что в области возможно введение локдауна, в случае если контрольные группы будут и дальше фиксировать нарушения режима QR-кодов.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе будет расширена система QR-кодов.
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