В Псковской области хотят расширить систему QR-кодов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в регионе будет расширена система QR-кодов.

"Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор", — сказал губернатор в прямом эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, что в Псковской области зафиксировали три новых очага заражения новой коронавирусной инфекции. При этом общее число заболевших жителей региона уже приближается к отметке 59 тысяч.

Ранее в Новгородской области местные власти продлили нерабочую неделю, введённую президентом России Владимиром Путиным, из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки.

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