Все элементы пускового стола комплекса «Ангара» на космодроме Восточный собраны

Собранный пусковой стол cтартовой площадки для ракет семейства "Ангара" на космодроме Восточном показал на своей странице в Twitter гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Напомним, что на космодроме Восточный идет строительство второй очереди — стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара".

Как отмечается на сайте Роскосмоса, строительство космодрома, особенно в природных условиях Амурской области, — это очень сложная инженерно-техническая задача. Восточный — это космодром, аэропорт и город Циолковский, который станет техноцентром будущего космического кластера. Он позволит создать тысячи рабочих мест в Дальневосточном регионе.

На Восточном стартовая площадка пока что одна — для пусков ракет-носителей "Союз-2".

Ракеты "Ангара" смогут выводить на орбиту груз массой до 37,5 тонн. Для сравнения — масса нагрузки ракеты "Союз-2" не более 7,4 тонн.

Стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Ангара" рассчитан на 10 пусков в год. Он раскинется на 109 гектаров, там построят более ста зданий.

Строительство второй очереди космодрома Восточный будет завершено до конца 2022 года.

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