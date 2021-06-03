Космодром Восточный в очередной раз оказался в центре внимания правоохранителей: там вскрылись хищения на сотни миллионов рублей.
Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Амурской области, возбудившего два новых уголовных дела.
При содействии должностных лиц АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" (ЦЭНКИ) подрядчик "Респект-СМ", строивший комплекс по производству и хранению ракетного топлива, получал деньги за работу, которой не делал, начиная с 15 июня 2020 года.
По данным газеты "КоммесантЪ" ущерб составил 600 млн рублей.
Как рассказали следователи, во втором деле тоже "засветилась" компания "Респект-СМ", которая привлекла субподрядчика — ООО "Баваль".
В этот раз они не работали уже вдвоём, но регулярно с сентября по ноябрь 2020 года предоставляли отчётные документы — акты приема выполненных работ. За которые получили от казначейства 59,8 миллиона рублей.
Сообщается, что на данный момент в этих уголовных делах нет фигурантов:
Напомним, в ноябре 2019 года 58 человек уже были осуждены за хищения средств на строительстве космодрома.
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