Клондайк для воров: на космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Космодром Восточный в очередной раз оказался в центре внимания правоохранителей: там вскрылись хищения на сотни миллионов рублей.

Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Амурской области, возбудившего два новых уголовных дела.

Дело 1: о 600 миллионов

При содействии должностных лиц АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" (ЦЭНКИ) подрядчик "Респект-СМ", строивший комплекс по производству и хранению ракетного топлива, получал деньги за работу, которой не делал, начиная с 15 июня 2020 года.

По данным газеты "КоммесантЪ" ущерб составил 600 млн рублей.

Дело 2: о 59,8 миллионов

Как рассказали следователи, во втором деле тоже "засветилась" компания "Респект-СМ", которая привлекла субподрядчика — ООО "Баваль".

В этот раз они не работали уже вдвоём, но регулярно с сентября по ноябрь 2020 года предоставляли отчётные документы — акты приема выполненных работ. За которые получили от казначейства 59,8 миллиона рублей.

Сообщается, что на данный момент в этих уголовных делах нет фигурантов:

следствие определяет процессуальный статус гендиректора "Респект-СМ" Алика Алексаняна, руководителя "Баваль" Баграта Мирзояна и топ-менеджеров ЦЭНКИ.

Напомним, в ноябре 2019 года 58 человек уже были осуждены за хищения средств на строительстве космодрома.

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