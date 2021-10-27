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Эксперты предупредили, что перед локдауном активизировались интернет-мошенники

Россия

Аналитики из компании Bi.Zone отметили, что в предверии приближающегося локдауна активизировались интернет-мошенники. Они создали порядка трех тысяч вредоносных сайтов, которые были замаскированы под онлайн-магазины, сообщает ТАСС.

Эксперты предупредили, что перед локдауном активизировались интернет-мошенники

Так, после покупок пользователю предлагают выбрать подарочную коробку с призом. По итогам такой лотерее покупателю сообщается, что он выиграл — смартфон, однако перед тем, как получить подарок, надо разослать нескольким контактам в WhatsApp ссылку с информацией о розыгрыше.

"Схему с подобным шаблоном мы обнаружили еще год назад. Сейчас же мы нашли более трех тысяч ресурсов, и это количество еще может вырасти. В прошлом году введение локдауна создало для интернет-торговли большой поток входящих заказов. Мошенники, в свою очередь, зачастую эксплуатируют информационные поводы для своих целей", - рассказал директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин

Эксперты рекомендуют жителям России быть внимательнее и сообщать компаниям, если заметили, что от их лица проводятся какие-то странные конкурсы. 

Ранее советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков рассказал, что мошенники начали использовать SMS-бомберы, чтобы получить кредит в микрофинансовых организациях, используя данные своих жертв.

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Автор: Валентина Севрюгина
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