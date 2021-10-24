Эксперт предупредил россиян о новом способе мошенничества с SMS

Советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков рассказал, что мошенники начали использовать SMS-бомберы, чтобы получить кредит в микрофинансовых организациях, используя данные своих жертв.

По словам Гавриченкова, мошенники находят в Сети паспортные данные и номер телефона человека, а потом пытаются зарегистрировать его на 30-40 сайтах, в том числе на сайтах микрофинансовых организаций. Абоненту приходит множество SMS-сообщений с кодами авторизации.

Потом злоумышленники пишут жертве в мессенджерах, втираются в доверие, просят прислать фото экрана со списком входящих SMS якобы для того, чтобы прекратить процесс их доставки.

Эксперт сообщил изданию РБК, что данная мошенническая съема является новой и работает лучше других, потому что преступник не просит прислать ему коды из SMS, а "всего лишь" скриншот экрана с SMS. У жертвы эта просьба вызывает меньше подозрений.

Мошенники понимают, что когда люди начинают получать множество сообщений от разных организаций, то пугаются, и их легче запутать.

Гавриченков отметил, что мошенничество с использованием SMS-бомберов для получения кредита через МФО появилось недавно и представляет опасность для россиян.

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