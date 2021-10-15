Гипноз по телефону: как распознать и не попасться на удочку

Несмотря на то, что о телефонных мошенниках, выманивающих у граждан средства, слышали уже все, те продолжают находить себе всё новых и новых жертв. Причём среди последних оказываются на первый взгляд вполне разумные и адекватные люди, достаточно молодого возраста… Как же аферистам удаётся подцепить их на крючок? Специалисты считают, что здесь применяются особые методы воздействия на психику, схожие с гипнозом.

Звонки от незнакомцев

Разговор мошенники, как правило, начинают с того, что называют имя-отчество-фамилию человека. А это у многих автоматически вызывает доверие к собеседнику. Раз тот знает, как вас зовут, значит, это не случайный проходимец… Хотя если подумать, эти данные можно взять где угодно — в наше время не проблема купить базу данных номеров мобильных телефонов, где указана информация о владельцах.

После того как вы подтвердили свою личность, на вас начинается атака. Варианты есть разные. К вам могут применить классическую схему: например, напугать тем, что кто-то якобы пытается украсть у вас деньги со счёта. Могут рассказать, что кто-то из ваших близких или друзей оказался в сложной ситуации, и срочно нужны средства, чтобы его выручить. Или собеседник представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает вам, что требуется ваше участие в некоей "спецоперации", причём вы должны "на время" передать "полицейским" некую сумму денег.

Установление "раппорта"

В разговоре мошенники вас "прощупывают" и пытаются понять, как склонить вас к нужным действиям. Одни люди сразу впадают в панику и ведутся на командный тон. Других убеждает избыток личной информации, которую им выдают по телефону. Скажем, собеседник уверенно называет имена и фамилии ваших знакомых и родственников, выясняется, что ему известны определённые факты вашей жизни — где вы живёте, работаете… Хотя всё это можно узнать заранее, если очень постараться. Даже просто прошерстив социальные сети… Встречаются и индивиды с высокой внушаемостью, которых можно "зомбировать" при помощи неких "кодовых" фраз.

Доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев рассказывает: "В состоянии гипноза происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестаёт воспринимать окружающую среду". По словам психиатра, злоумышленник старается установить с жертвой связь (так называемый "раппорт") и заставить подчиняться своим приказам.

Однако всё же маловероятно, что вы с первых же произнесённых фраз попадете под влияние афериста. Обычно человек сам совершает некие действия, которые способствуют взятию его под контроль.

Всё подвергать сомнению!

Прежде всего, зарубите себе на носу: если вам вдруг по телефону звонят незнакомые люди, необходимо быть настороже! Тем более если речь идёт о деньгах.

Сотрудники банков практически никогда первые не звонят своим клиентам. В крайнем случае могут присылать вам какие-то сообщения, рекламу услуг. Но не звонить.

То же самое и с сотрудниками правоохранительных органов. Если вы им понадобитесь, они придут к вам сами или вызовут повесткой.

Как сомнительные следует рассматривать и звонки из социальных служб, медучреждений и прочих организаций, если вы не обращались туда сами и не знаете звонящих лично.

Поэтому схема действий должна быть такова. Если вам позвонили "из банка", лучше повесить трубку и перезвонить в банк самостоятельно (причём не по тому номеру, с которого только что вам звонили, а по тем, что указаны на официальном сайте или на вашей банковской карте. Если звонок поступил "из полиции" или каких-то "государственных органов", попросите собеседника назвать его фамилию, имя, отчество, должность и точное название организации. Далее нужно найти эту организацию в телефонном справочнике или в Интернете, позвонить туда и поинтересоваться, работает ли там такой-то человек и уполномочен ли он вам звонить.

Даже если личность собеседника вроде бы не вызывает подозрений, но в процессе разговора он вдруг начинает просить у вас денег или совершить какие-то манипуляции с вашим телефоном, трубку тоже лучше положить. Не забудьте, что нынешние мошенники уже научились подделывать чужие голоса и даже стиль разговора. Если человек выдаёт себя за кого-то из ваших знакомых, лучше позвоните ему лично и спросите, действительно ли это он только что выходил на связь.

И самое главное — никогда не переводите деньги непонятно кому и куда! У официальных организаций есть сайты, где указаны реквизиты для перевода средств. Если вы переводите деньги частному лицу, то и счёт должен быть на его имя. По крайней мере само имя и первая буква фамилии в платёжке должны совпадать. Если же собеседники предлагают передать им средства наличными, то это однозначно афера и вам следует сразу же позвонить в полицию.

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