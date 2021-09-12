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В МВД сообщили о самом популярном способе мошенничества

Происшествия » Парад мошенников

В МВД рассказали, что аферисты чаще всего звонят от имени сотрудников банка для подачи онлайн-заявки на кредит или перевод якобы накопившихся средств.

В МВД сообщили о самом популярном способе мошенничества

Телефонные мошенники чаще всего похищают средства с банковских карт россиян. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и просят жертв оформить кредит или забрать средства с поддельного накопительного счета.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники чаще всего пользуются СМС-кодом, который жертва сообщает мошеннику. В итоге преступник получает персональные данные, доступ к мобильному банку и переводит деньги от имени клиента на свои счета.

Другой популярный способ мошенничества — хищение средств под видом правоохранительных органов. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и убеждают потерпевшего перевести деньги, потому что со счета жертвы якобы зафиксирован факт взлома. Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению МВД, за семь месяцев 2021 года было совершено более 300 тысяч киберпреступлений. Это на 16 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Почти половина преступлений совершены с использованием мобильной связи, а оставшаяся часть — с применением банковских карт.

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Как работают банковские мошенники
Автор: Владан Джурич
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