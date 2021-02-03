Как снять квартиру на ЦИАН и не попасться мошенникам

Если раньше можно было без опаски найти и снять квартиру напрямую через объявление в газете, то сегодня поиск жилья превращается в настоящую авантюру. Существует масса компаний-однодневок, деятельность которых направлена на обман доверчивых клиентов с помощью хитрых уловок. Съем недвижимости может закончиться потерей довольно крупной суммы денег. Как выйти из этой ситуации? Прислушаться к рекомендациям известного сайта для арендодателей и покупателей недвижимости — www. cian.ru. Циан, пожалуй, предоставляет своим клиентам самый подробный перечень советов для безопасной аренды жилья.

Советы CIAN: как снять квартиру безопасно

Циан является крупнейшим технологичным сервисом по недвижимости в России. Ежедневно с его помощью сдаются в аренду тысячи самых разных новых объектов. Нет ничего удивительного в том, что мошенники не прочь использовать сайт в своих целях. Именно поэтому Циан в очередной раз решил напомнить основные правила безопасности, которые помогут клиенту снять квартиру и при этом не лишиться своих средств. Да, в компании действительно есть служба безопасности и модераторы, о чем рассказал в своем интервью генеральный директор — Максим Анатольевич Мельников. Сотрудники Циана работают, не покладая рук, но поток публикуемых объявлений о сдаче и продаже недвижимости огромен — сотни тысяч в месяц, отследить каждое из них сложно. Тем не менее, как и любому другому бизнесу, Циану важна его репутация — вот почему сотрудники компании постоянно призывают своих пользователей к бдительности и напоминают о самых распространенных рисках, с которыми можно столкнуться в интернете (в том числе, и на других сайтах с объявлениями о сдаче недвижимости в аренду). Генеральный директор Циан Максим Анатольевич Мельников в интервью известному изданию обратил внимание на то, что рынок недвижимости стал лакомым кусочком для мошенников, чья деятельность подрывает доверие к честным риэлторам и арендодателям.

Как снять квартиру на ЦИАН. Пошаговая инструкция

Если вы решили снять жилье, действуйте по алгоритму, предложенному Циан:

Определитесь с основными параметрами поиска: локацией, количеством комнат, бюджетом. Выбрав объект недвижимости, посмотрите на соседние объявления и сравните цену — не занижена ли она? Слишком низкая стоимость обычно используется мошенниками в качестве привлекательной приманки для обмана клиентов.

При звонке по объявлению не забудьте спросить, кто и на каком основании владеет квартирой. Заранее попросите перед сдачей недвижимости в аренду привезти на просмотр документы о праве собственности, паспорт владельца. В случае, если просмотр организует риэлтор, подойдут и копии документов, но перед оплатой все-таки стоит проверить оригиналы. Cian рекомендует обязательно прочитать отзывы о риэлторской компании. Они могут публиковаться и на независимых сайтах.

Если вам нужно снять жилье, никогда не оплачивайте аренду заранее — никаких броней (якобы из-за наплыва других страждущих). Не стоит идти на поводу у мошенников даже в том случае, когда недвижимость нужна срочно. Циан напоминает, что в любой честной компании оплата производится после подписания договора и передачи ключей, которые (проверьте!) точно подходят к двери. То же самое касается оплаты комиссии риэлтору — никаких "до".

Выясните, сколько людей являются собственниками квартиры. Если их несколько, убедитесь, что остальные не будут возражать против вашего проживания (лучше распиской). Когда у недвижимости несколько владельцев, ваша попытка снять жилье может повлечь за собой конфликты и проблемы.

Циан не рекомендует снимать жилье без заключения договора. Подписывая бумаги, внимательно читайте все копии, оспаривайте пункты, с которыми не согласны. Обратите внимание на пени и штрафы. Убедитесь, что подписываете договор именно по той квартире, которую собираетесь снять (адрес просмотренной квартиры и той, что указана в договоре, должны совпадать — проверьте заранее). Обратите внимание, прописаны ли в договоре какие-то санкции в случае нарушений собственником и каким образом можно расторгнуть договор. Не забудьте обсудить оплату ЖКУ и возврат залога за недвижимость перед тем, как ее снять.

Скрупулезно составьте акт приемки-передачи. Осмотрите повреждения на мебели и бытовой технике (убедитесь, что все работает — это также касается окон, дверей и санузла) и отметьте их в акте.

Если клиент планирует снять жилье, воспользовавшись услугами риэлторской компании, Циан рекомендует тщательно изучить отзывы тех, кто уже к ним обращался.

CIAN: де искать подвох при аренде жилья?

А теперь — основные тонкости, в которые должен быть посвящен человек, желающий снять недвижимость. Циан напоминает, что главное правило умного арендатора и покупателя — "Скупой платит дважды". В самом деле, большинство мошеннических схем срабатывает при желании жертвы сэкономить — арендовать более дешевую квартиру (именно для этого и стоит провести сравнительный анализ предложения на разных сайтах), воздержаться от услуг опытного риэлтора (который сможет отбраковать сомнительный вариант еще на этапе прозвона), купиться на более выгодный вариант (но без документов или с условием, что деньги вперед).

Итак, приступим к делу, Циан разоблачает основные мошеннические схемы, которые используются нечистыми на руку компаниями.

Фейковые объявления

Часть мошеннических объявлений угадывается опытным глазом без выезда на место событий. Если вы хотите безопасно снять недвижимость, то просто хорошенько присмотритесь к тексту и фотографиям, опубликованным на сайте. Что должно в них насторожить?

Заниженная цена — да, об этом уже много раз говорилось, но не грех и повторить. Если хотите снять недвижимость, не гонитесь за низкой ценой. Она действует как лампочка для мотыльков: на такие объявления на сайтах обращают внимание чаще, чем на другие (честные), а значит, больше вероятность, что кто-нибудь, да попадется. А то и не один.

Иногда должны насторожить слишком подробный рассказ о квартире и недостаток адекватных фотографий (любому арендатору важна не высокохудожественная съемка цветка и придверного коврика, а сами помещения: кухня, комнаты, санузел; если их на фотографиях нет — переходите к следующему объявлению).

Cian напоминает, что очень странно выглядят объявления, в которых информации нет вообще. Есть только несколько фотографий квартиры, которую предлагают снять (причем не всегда они складываются в общую картинку — например, из комнаты видно коридор, но на соседней фотографии тот же, вроде бы, коридор, но оклеен в совершенно другие обои).

Противоречия между данными объявления и словами человека, ответившего на ваш звонок. Сдает собственник (так, во всяком случае, указано на сайте), но он не может ответить на элементарные вопросы? Вас уже дурят. Отвечающий не может внятно рассказать о документах, других собственниках или, например, виде из окна? Не задерживайтесь. И, кстати, обещанный вид из окна после разговора можно проверить, используя сервис "Панорамы" от "Яндекс.Карт".

Просмотр недвижимости

Cian напоминает, одно из главных правил просмотра — убедиться, что вы снимаете именно ту квартиру, о которой говорится в объявлении, которую просматриваете и которая будет указана в договоре. Мошеннических схем в данном случае несколько:

Вам могут заявить, что квартира, которую вы хотите снять по объявлению, как раз вчера сгорела, но совсем рядом есть другой вариант — ничем не хуже (спойлер: он явно хуже или сильно дороже, но тоже кто-то очень хочет ее сдавать).

Вам могут показать одну квартиру, а договор вы подпишете по другой. Так бывает, если кто-то поменял цифры на дверях или, заболтав доверчивого арендатора, привел его в соседний корпус. Совет: убедитесь, что номера квартир по лестничной площадке указаны в правильном порядке, а номер дома и корпуса совпадают с данными жилья, которое вы собирались снимать.

Вместо просмотра квартиры арендатора, которую клиент хочет снять, мошенники могут пригласить в офис компании. Делается это якобы для подписания договора на оказание информационных услуг. Это не более ответственный подход, а попытка содрать с вас денег за навязанные услуги. После подписания договора вас, скорее всего, отправят на "встречу с собственником недвижимости", который, разумеется, не приедет. Все ваши данные, указанные в договоре, позже будут переданы в базу колл-центров, а вас потом замучают рекламными звонками в попытке сбыть неликвидные квартиры. И, да, денег за информационные услуги вам не вернут — они же, в общем-то, оказаны (а что собственник не приехал — так с него и спрашивайте).

Просмотры квартиры, которую клиент планирует снять, всегда бесплатные — точка. Ни одна уважающая себя компания, деятельность которой законна, не станет вымогать деньги с клиента за обычное ознакомление с жильем для сдачи в аренду.

Оплата недвижимости

Обсуждая оплату жилья, не стоит переходить в сторонние мессенджеры. Часто мошенники предлагают уйти из чата на сайте Циан (якобы так удобнее), а потом, уже втеревшись в доверие, высылают ссылки на оплату (или на получение оплаты), которые в точности копируют внешний вид соответствующей страницы на Циан, но в действительности представляют собой совсем иной сервис, деятельность которого направлена на воровство данных карты. Пройдя по этой ссылке, жертва вводит данные карты, после чего мошенники могут списать с нее все, что там есть. Распознать сайт-подделку можно по схожему написанию адреса сайта — например, ciian. ru. ciaan. ru.

Не стоит оплачивать дополнительные услуги — например, бронирование квартиры, на которую, по словам собственника, уже выстроилась целая очередь страждущих и готовых участвовать в аукционе (скорее всего, другие участники аукциона будут подставными, а вы в азарте можете снять квартиру по гораздо более высокой цене, чем планировали). Кроме того, сам факт бронирования считается на официальном рынке недвижимости неприемлемым — добропорядочные арендодатели такое не практикуют.

Вместо бронирования может использоваться термин "залог" и условие отсроченного заезда. Циан напоминает, что это обычная игра слов, которая дает мошенникам отличный шанс провернуть свою схему. Заплатив несколько тысяч и получив приглашение перевозить вещи через неделю, вы рискуете встретить в подъезде еще с десяток таких же арендаторов с чемоданами. Схема проста: мошенники действительно сняли квартиру, а затем просто пересдали ее — вам, женщине с собакой, добропорядочной славянской семье, одинокому холостяку и толпе других потенциальных жильцов. Собрав со всех залоги, мошенники предоставили право разбираться своим жертвам уже друг с другом. Каждый будет доказывать свое право оставаться в квартире, но все останутся у разбитого корыта. Деньги не вернуть, придется только писать гневные отзывы.

Этот момент, хоть и касается оплаты, но легко выясняется еще на этапе прозвона. Квартиры по приятным ценам могут быть обременены обязанностью арендатора оплачивать ЖКУ (обычно эту обязанность берет на себя хозяин). Циан призывает обратить особое внимание на этот маленький нюанс, когда вы пытаетесь снять жилье.

Не стоит оплачивать аренду недвижимости до того, как вам покажут оригиналы правоустанавливающих документов по квартире. Cian рекомендует обязательно проверять, сходятся ли эти данные с данными квартиры, которую вы смотрели, и с паспортными данными собственника. Многие мошенники в своей деятельности рассчитывают именно на невнимательность клиентов.

Если вас уже обманули, когда вы пытались снять квартиру, обязательно поделись своей бедой с другими — напишите отзыв о деятельности риэлторской компании или арендодателя, чтобы предостеречь других клиентов.

Мельников — Аренда недвижимости под прицелом мошенников

В интервью газете "Коммерсантъ" генеральный директор Циан Максим Анатольевич Мельников говорил, что рынок аренды жилья более подвержен мошенническим схемам, чем рынок продаж. Циан существует уже 20 лет, и все это время мошенники не устают придумывать новые схемы.

На вопросы журналиста о том, как Циан пресекает деятельность нечистых на руку дельцов, Мельников ответил: "Мы в ответ придумываем какие-то контрмеры. Жалобы пользователей — один из важнейших каналов". "Помимо этого, за последние несколько лет мы нарастили большой блок data science, благодаря которому по огромному числу сведений вычисляются подозрительные объявления. Дальше они попадают к модераторам, которые выясняют, в чем дело" — закончил Мельников.

Таким образом, если вы встретились с неуказанным выше видом мошенничества при попытке снять жилье на www. cian.ru, расскажите об этом, и мы дополним нашу энциклопедию. Это позволит предостеречь других клиентов и помешать деятельности мошенников. Слова Мельникова о мерах безопасности подтвердят цифры:

Сайтом Циан пользуется около 19 млн человек в месяц.

Ежемесячно на Циане обрабатывается около 100 тыс. подозрительных объявлений, требующих дополнительной проверки.

Фейковые объявления отслеживаются многочисленными модераторами Циана и сотней роботов, обученных по специальным признакам выявлять нарушения и передавать их сотрудникам компании для вынесения окончательного вердикта.

Кроме роботов и модераторов фейковые объявления на Циане могут выявлять и сами пользователи. Для этого есть опция "Пожаловаться".

В отделе модерации Циан есть отдельный пул из 40 "тайных покупателей", в задачи которых входит прозвон объявлений, во время которого специалист представляется покупателем, проверяя надежность объявления, опубликованного на сайте.