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Закрытие алкомаркетов не сократит употребление спиртного в России

Россия

Закрытие алкомаркетов не сократит употребление спиртного в России, но повредит экономике. Такое мнение высказал психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с Общественной Cлужбой Новостей.

Закрытие алкомаркетов не сократит употребление спиртного в России

По его словам, магазины, которые продают алкоголь, будут либо перепрофилировать свою торговлю на время локдауна с 28 октября по 7 ноября, либо вообще закроются.

"Такие длинные нерабочие дни приведут к росту употребления алкоголя россиянами, которые склонны к этому... В те дни, когда они свободны от трудовых повинностей, они позволяют себе более раннее употребление. За счёт этих людей и возрастёт количество употребляемого алкоголя", — сказал Ковтун.

Ранее стало известно, что работа алкомаркетов и винотек приостановится на период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Речь идет о магазинах, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов.

Также не будут работать точки, которые продают спиртное дистанционно, в том числе с доставкой.

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Алкоголь без похмелья — это реально?
Автор: Олеся Киреева
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