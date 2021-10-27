Ужесточить наказание за суррогатный алкоголь предложили в Госдуме

С инициативой об увеличении срока наказания за контрафактный алкоголь выступил руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, сейчас наказание для подпольных "предпринимателей" за смерть потребителя из-за некачественного спирта, слишком мягкое.

По мнению депутата, ввиду трагедий из-за контрафактного спиртного в этом году, срок заключения за производство и распространение некачественного алкоголя необходимо пересмотреть. Сейчас законодательство предусматривает за такое преступление санкцию до 10 лет лишения свободы.

Соответствующее письмо депутат направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части увеличения срока лишения свободы за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, до 20 лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц", — цитирует Хамзаева RT.

В своём обращении депутат привёл пример санкций против пьяных водителей. По словам Хамзаева, в случае аварии с погибшим от рук нетрезвого автолюбителя, срок наказания может достигать 12 лет лишения свободы. По его мнению, это не сопоставимо с десятками жертв суррогата.

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