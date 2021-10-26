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Что изменится в жизни россиян в ноябре 2021 года

Россия

В ноябре в 2021 года россиян ждут важные изменения. Второй осенний месяц начнётся с каникул — не только в школе: также не будут работать все россияне.

Что изменится в жизни россиян в ноябре 2021 года

Такой указ подписал Владимир Путин для предотвращения распространения коронавируса. Нерабочими объявлены дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы по своему усмотрению могут продлевать каникулы в зависимости от эпидемиологической ситуации. При этом зарплату работникам работодатели обязаны сохранить.

Правительство выделит компаниям и индивидуальным предпринимателям гранты в размере МРОТ на одного работника. Деньги начнут выдавать с 15 ноября. Общий объём такой поддержки составит почти 40 миллиардов рублей.

Некоторые категории пенсионеров в ноябре получат прибавку. Деньги получат бывшие члены лётных экипажей гражданской авиации, а также отдельные категории сотрудников сферы угольной промышленности. Сумма выплат зависит от среднемесячной зарплаты и стажа.

Двойной размер страховой выплаты по старости (более 12 тысяч рублей в месяц) с ноября будут получать граждане 80 лет и старше.

Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей. Решение о выплате приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой шло снабжение блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Деньги получат более 75 тысяч человек.

С 8 ноября в России вводится новая форма прививочного сертификата. "Старые" документы будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта.

С 9 ноября Россия возобновит авиасообщение с Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом и Багамами. Также снимут ограничения на полёты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ.

В ноябре крупы могут подорожать на 10-20%. Среди них — гречка, овсянка и хлопья. Также больше денег придётся отдать за мясо.

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В России предложено ввести локдаун с 30 октября по 7 ноября
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова
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