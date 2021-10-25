Глава Роспотребнадзора объяснила, почему нерабочие дни — это не локдаун

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нерабочие дни — это не локдаун. По ее словам, в эти дни людей принуждают находиться в кругу семьи и больше времени проводить на свежем воздухе.

"Эти грядущие девять дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, все. Все, что нужно сделать для разрыва цепочек (передачи коронавируса)", — сказала Попова в интервью программе "Познер" на Первом канале.

В шести регионах России с понедельника начались нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября. Это Пермский край, Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Самарская и Курская области.

Еще в нескольких субъектах РФ нерабочие дни начнутся в ближайшие время: в Северной Осетии нерабочие дни начнутся с 26 октября, в Саратовской области — с 27 октября, в Москве и в Московской области — с 28 октября.

В подавляющем большинстве российских регионов начнутся 30 октября. Президент России Владимир Путин наделил глав регионов вводить нерабочие дни по своему усмотрению, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Впрочем, практически во всех российских регионах введены весьма жесткие ограничения. В частности, система QR-кодов, без которых нельзя посещать массовые мероприятия, кафе, рестораны, торговые центры.

Кроме того, во многих регионах введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В понедельник президент России поручил обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет в течение четырех недель для вакцинации и формирования иммунитета.