Путин собирает совещание, чтобы обсудить ситуацию с COVID-19

Российский лидер Владимир Путин принял решение собрать совещание с кабинетом министров, чтобы обсудить меры против роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Известно, что встреча состоится уже завтра, об этом написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что президент на совещании также планирует решить вопрос о введении девятидневных выходных. Напомним, что с этой инициативой выступила Татьяна Голикова. Она также предложила установить нерабочие дни уже с 23 октября для некоторых регионов. Зампредседателя правительства порекомендовала регионам перевести неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.

Кроме того, сегодня столичный мэр Сергей Собянин ввёл новые ограничения из-за распространения коронавируса. По словам градоначальника, в сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости коронавирусом. Количество выявляемых случаев заражения COVID-19 достигло 42 тысяч в неделю, что в четыре раза больше, чем в августе 2021 года.

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