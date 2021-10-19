Голикову пригласили выступить в Госдуме

Заместитель Председателя Комитета по охране здоровья Алексей Куринный предложил пригласить Татьяну Голикову в Госдуму для выступления на пленарном заседании. Предполагается, что вице-премьер сможет рассказать о текущей ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Эта информация появилась на официальном сайте ГД.

Также известно, что инициативу уже поддержал председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы все знаем, уважаем и надеемся, что она примет такое предложение — встретиться со всеми фракциями ГД до "правительственного часа", — отметил Володин.

Напомним, что ранее вице-премьер России Татьяна Голикова выступила с инициативой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. При этом для некоторых регионов она предложила установить нерабочие дни уже с 23 октября. Также зампредседателя правительства порекомендовала регионам перевести неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.





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