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В Госдуме объяснили необходимость введения нерабочей недели с 30 октября

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Ситуация с коронавирусом в стране очень серьезная, для ограничения распространения новой волны заражений необходимы ограничительные меры, заявил в интервью Pravda.Ru первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, комментируя предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с пандемией.

В Госдуме объяснили необходимость введения нерабочей недели с 30 октября

"Действительно, все серьезно сейчас. Каждый день растет количество заболевших коронавирусом, и самое страшное, что растет смертность. Вирус очень жестокий. Сейчас есть два направления: вакцинация и ограничительные меры, то есть изоляция. В этом смысле один из вариантов изоляции — сделать выходные на целую неделю, чтобы меньше было контактов, сделан расчет на то, чтобы остановить нарастающую волну распространения пандемии в целом по стране", — заявил парламентарий.

Депутат также отметил, что подобные ограничительные меры обязательно скажутся на экономике России, однако, по его словам, в данном случае риск оправдан.

"Это обязательно отразится на финансовой стороне вопроса. Тут надо из двух зол выбирать меньшее, потому что дальнейшее распространение пандемии чревато отрицательным влиянием на здоровье граждан", — считает Тумусов.

Ранее Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в стране из-за ситуации с коронавирусом.

"Предлагается обратиться к президенту России и ввести на всей территории России с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни", — заявила вице-премьер.

Идею о введение нерабочих дней также поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

19 октября в России был зафиксирован новый рекорд смертей от коронавируса. За сутки было зафиксировано 1015 смертей и 33 740 новых случаев заражения COVID-19.

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Автор: Кирилл Горшенин, Куратор: Елена Андреева
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