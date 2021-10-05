Поисковики под Курском подняли более 130 останков советских солдат

Поисковая группа закончила работы на месте массового захоронения солдат Красной Армии. Оно было обнаружено во время прокладки водопровода в частным дом в посёлке Горшечном. В ходе поисковых работ были подняты останки более сотни воинов.

Администрация Курской области сообщила, что захоронение было обнаружено 14 сентября во время ремонтных работ частного дома. На следующий день на месте появилась поисковая группа, которая нашла останки 20 советских солдат, погибших в 1943 году в ходе Воронежско-Касторненской операции.

В администрации региона сообщили о результатах работ поисковиков. За всё время раскопок были найдены:

останки 132 советских солдат;

8 медальонов;

5 книжек солдат;

личные вещи и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в районе Михнева (округ Ступино в Московской области) также было найдено захоронение солдата Красной Армии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.