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Автор Ирина Шлионская

Могила короля Артура оказалась фальшивкой

Эврика

Считалось, что легендарный король Артур захоронен в аббатстве Гластонбери, расположенном в английском графстве Сомерсет, на месте первой в мире христианской церкви, построенной в I веке Иосифом Аримафейским. Однако британские археологи нашли доказательства того, что и древний храм, и захоронение — не более чем мистификация.

Могила короля Артура оказалась фальшивкой

Дела давно минувших дней…

Дженнингс, автор книги "Ро­зенкрейцеры. Их обряды и тайны", сообщает, что Ар­тур стал королем Британии в 516 году от Рождества Хрис­това, когда ему было 15 лет. Несколько лет спустя он основал в Вин­дзоре орден Рыцарей Круглого Сто­ла. Орден просуществовал вплоть до 542 года, когда Артур погиб в битве с Мордредом.

Короля похоронили рядом с его супругой, королевой Джиневрой, на острове Авалон, где впоследствии было основано аббатство Гластонбери. Там же одно время хранился святой Грааль - сосуд, в который, если верить преданию, Иосиф Аримафейский собрал кровь рас­пятого Христа… Таков сюжет мифа.

В 1191 году во время ремонта в аббатстве рабочие наткнулись на захоронение мужчины и женщины. На надгробии якобы были высечены имена короля Артура и его супруги, королевы Джиневры. Могилу отреставрировали, и долгие годы сюда не иссякал поток паломников…

В 1539 году монастырь был закрыт и вскоре превратился в руины. От помпезного захоронения же осталась лишь табличка, служащая для привлечения туристов.

На территории аббатства неоднократно проводились археологические раскопки. Там было обнаружено множество артефактов, вроде бы подтверждающих миф о короле Артуре. Подлинность останков короля и королевы тоже была якобы подтверждена рядом исследований, проводившихся с 1904 по 1979 год.

Опровержение мифа

Недавно профессор Роберта Гилкрист из Университета Рединга и ее коллеги решили повторно изучить находки, сделанные предыдущими археологическими экспедициями. В процессе исследования, на которое ушло четыре года, были применены новейшие научные методики, в частности, химический и радиоуглеродный анализ, а также изучены геофизические характеристики местности.

В ноябре 2015 года был наконец вынесен вердикт: все артефакты, которые якобы имеют отношение к мифу о короле Артуре, не что иное, как подделка!

Так, старые камни, которые считались руинами древнейшей церкви, вообще не похожи на остатки зданий. Они никак не сочетаются между собой и не могли образовывать единое архитектурное сооружение. А "могила короля Артура" оказалась просто ямой, заполненной мусором, который археологи датировали XI-XV веками. Самые ранние находки на территории монастыря относятся к 700 году нашей эры — это римская амфора и бревна. И ничего, относящегося к предполагаемой эпохе правления короля Артура, — к V-VI столетиям…

Средневековый пиар

Известно, что легенды о короле Артуре, его сподвижниках и храме, основанном Иосифом Аримафейским, начали активно муссироваться в XII столетии. Этому предшествовал грандиозный пожар 1184 года, который оставил аббатство в полуразрушенном состоянии. Необходимо было где-то брать средства на восстановление монастыря.

По-видимому, настоятелю или кому-то из монахов пришла в голову блестящая идея — "пропиарить" аббатство, связав его историю с древними мифами. Так появились фальшивые "развалины", созданные с помощью остатков сгоревшей церкви и архаичных архитектурных приемов, а также "королевская могила".

"Мы нашли доказательства того, что монахи намеренно расположили руины строений таким образом, чтобы они напоминали об очень древней церкви, некогда стоявшей на этом месте, — прокомментировала профессор Гилкрист. — Монахам были нужны деньги, требовалось привлечь в монастырь больше паломников — следовательно, легенды и мифы нужно было поддерживать в рабочем состоянии".

"Рекламная стратегия" сработала: обитель удалось быстро восстановить, и она превратилась в один из богатейших монастырей Англии. Кстати, на территории аббатства сохранились остатки роскошного дворца, по-видимому, предназначенного для настоятелей. Датируются они как раз эпохой расцвета легенд об Артуре…

"Тьмы низких истин нам дороже…"

Но почему до сих пор эти легенды только подтверждались? Причем профессионалами?

"По всей видимости, на объективность суждений наших предшественников сильно повлияли мифы, связанные с аббатством,- считает Роберта Гилкрист. — Они явно были не столь критичны, как мы, в отношении исторических источников, к тому же в их распоряжении не было того арсенала научных методов и передовых технологий, которым мы обладаем сегодня".

Что же касается личности короля Артура, то его существование на сегодняшний день достоверно не доказано. Не исключено, что реальный прототип этого мифического персонажа носил совсем другое имя, либо это вообще собирательный образ, вобравший в себя черты нескольких великих правителей древней Британии…

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Куратор: Владимир Губарев
Темы история археология паломничество великобритания
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