Почти 40 млн пенсионеров России получили по 10 тыс рублей

По состоянию на 14 сентября, единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей получили 39,3 миллиона пенсионеров. Такие данные предоставила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ и руководством партии "Единой России".

"Согласно данным на вторник, выплату уже получили 39,3 миллиона пенсионеров. Оставшиеся 3,5 миллиона пенсионеров получат выплаты наличными в срок до 16 сентября", — сказано в сообщении.

Напомним, Владимир Путин распорядился произвести пенсионерам и военным разовые выплаты в размере 10 и 15 тысяч соответственно. Данное заявление президент страны сделал 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия".

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