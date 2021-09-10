ЦИК: 16 кандидатов отстранены от выборов в Госдуму-2021

Центризбирком России отстранил 16 кандидатов от трёх партий от выборов в Государственную думу в 2021 году.

По решению Верховного суда России, Центризбирком исключил из списков кандидатов членов трех партий. Причиной отстранения кандидатов в депутаты стали их зарубежные активы, сообщает Интерфакс.

"На момент регистрации федерального списка у кандидатов обнаружено наличие акций иностранных компаний", — сказано в сообщении.

Так, в соответствии с судебным решением, ЦИК отстранил следующих кандидатов:

одного кандидата от партии "РПСС", Дмитрия Потапенко;

девяти кандидатов от РОДП "Яблоко": Александра Амосова, Михаила Аркадьева, Ивана Добыша, Никиты Есакова, Евгения Мартынова, Александры Орловой, Елены Плотниковой, Дмитрия Семавина, Баясхалана Чимитдоржиева;

шести кандидатов от ВПП "Партия Роста": Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Елены Мотовой, Евгения Орлова, Алексея Урываева, Заура Шахбанова.

По данным Центробанка России, у многих кандидатов были выявлены иностранные активы, но большинство из них предпочли самостоятельно сложить с себя полномочия кандидатов, а для устранения остальных Центризбиркому пришлось обращаться в суд.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.