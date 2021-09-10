Центризбирком России отстранил 16 кандидатов от трёх партий от выборов в Государственную думу в 2021 году.
По решению Верховного суда России, Центризбирком исключил из списков кандидатов членов трех партий. Причиной отстранения кандидатов в депутаты стали их зарубежные активы, сообщает Интерфакс.
"На момент регистрации федерального списка у кандидатов обнаружено наличие акций иностранных компаний", — сказано в сообщении.
Так, в соответствии с судебным решением, ЦИК отстранил следующих кандидатов:
По данным Центробанка России, у многих кандидатов были выявлены иностранные активы, но большинство из них предпочли самостоятельно сложить с себя полномочия кандидатов, а для устранения остальных Центризбиркому пришлось обращаться в суд.
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