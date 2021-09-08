Владимир Брутер: "Выборы констатируют ситуацию в обществе, а не создают новую"

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер всегда ожидает от выборов только того, что они могут дать.

Владимир Брутер: Думе нужны не только новые лица, но и новые идеи

Скорее всего, поменяется номинальный состав Думы и минимально — состав фракций. Всё это соответствует сегодняшнему ожиданию российского общества. Никто из новых партий, на его взгляд, в Думу не пройдёт. Эксперт сравнил выборы в РФ и Германии, а также объяснил увеличение численности электората в Дагестане.

Вероятность ошибки эксперт связал с недостаточными данными независимых опросов. Пояснил, чем могут быть вызваны изменения в системе голосования.

"Выборы не приведут к каким-то серьёзным изменениям в обществе, потому что, с одной стороны, стабильно само общество, а с другой, стабильна власть, — подчёркивает собеседник Pravda.Ru. — Выборы констатируют ситуацию в обществе, а не создают новую".

Про людей, которые не голосуют, Владимир Брутер сказал, что они "лишаются даже тех ограниченных возможностей повлиять на выбор, который предоставляет сам процесс голосования".

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