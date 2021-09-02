В России ужесточат наказание за драки

В Госдуме готовят поправки за административное нарушение. Чиновники намерены ужесточить наказание за драки по статье "Мелкое хулиганство".

Согласно действующему законодательству, наказание за мелкое хулиганство подразумевает административный штраф от 500 до 1 тысячи рублей. В Госдуме планируют увеличить штраф до 5 тысяч рублей.

Инициатива принимается в связи с участившимися драками мигрантов. Об этом сообщил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с газетой "Известия".

Ранее сообщалось, что на Бауманской улице в Москве мигранты устроили массовую драку. К моменту приезда полицейских участники драки покинули место происшествия.

Ранее из-за массовой драки в Мытищах по решению суда было выдворено 49 мигрантов. В конце августа состоялся первый этап выдворения, по результатам которого 37 граждан покинули Россию.

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