В России впервые появилась возможность решить жилищный вопрос

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что впервые в истории России есть возможность решить жилищный вопрос. По мнению главы государства, спустя 300 лет в России появится возможность обеспечить всех граждан жильем.

Президент отметил, что госкорпорация «ДОМ.РФ» является ключевым игроком по развитию жилищной сферы. При этом жилье является основным составляющим для жизни любого человека и семьи. Об этом Путин рассказал на встрече с главой «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

Владимир Путин подчеркнул, что в жилищной сфере все равно остается много нерешенных задач.

Ранее глава государства заявил, что стране необходима новая программа по переселению граждан из аварийных домов. На эту инициативу Путин предложил выделить 45 миллиардов рублей из федерального бюджета.

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