"Полнить бюджет области": свердловский губернатор планирует выращивать коноплю

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выращивать коноплю, чтобы увеличить бюджет региона. Об этом политик рассказал на своей странице в Instagram.

Губернатор написал о планах в посте:

"Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю".

По словам Евгения Куйвашева, конопля — сырьё для полезных вещей. Например, из неё можно сделать одежду. Он также подчеркнул, что речь идёт о технической конопле. Её представили на "Всероссийском дне поля".

"Всероссийский день поля" — это выставка площадью 80 гектаров под открытом небом. Там представили более 600 сортов и гибридов рапса, пшеницы, ячменя и других культур. На мероприятии можно узнать о нововведениях в агрохимии и защите растений. Также на территории стоит сельскохозяйственная техника. Кроме того, создатели предоставили деловые программы. На участке эксперты обсудили:

цифровую трансформацию АПК,

плодородие почв,

производство органических продуктов.

В России из технической конопли производят:

одежду,

строительные материалы,

косметику,

еду.

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