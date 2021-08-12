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Жительницу Калуги оштрафовали за комментарий о смертельной вакцине

Россия » Центр » Калуга

В Калужской области сотрудники центра по противодействию экстремизму обнаружили комментарий о смерти от вакцинирования. Он принадлежал ранее судимой за тяжкие преступления местной жительнице 33 лет. Антипрививочницу оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом рассказали на официальном сайте регионального МВД.

Жительницу Калуги оштрафовали за комментарий о смертельной вакцине

Жительница Калуги написала, что от прививки против коронавируса может быть летальных исход и кто-то из граждан уже скончался.

Женщину обвинили в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. По данным стражей правопорядка, пользовательница Интернета через свои утверждения могла нанести вред другим людям. Её признали виновной в административном правонарушении.

Напомним, что в июле заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил вводить уголовную ответственность за призывы к отказу вакцинироваться от "ковида". Общественник особенно возмущён, когда подобную информацию распространяют медицинские работники.

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Обязательная вакцина только для тех, кто не болел? - вирусолог Виталий Зверев
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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