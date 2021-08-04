Дженнифер Энистон распрощалась с друзьями-антипрививочниками

Звезда культового сериала "Друзья" Дженнифер Энистон категорично отнеслась к людям из своего окружения, которые отказались вакцинироваться против коронавируса.

Актриса призналась, что пандемия напоминает ей какое-то безумие.

"Мы все устали от новостей во время пандемии, ужасная усталость, потому что надеялись однажды проснуться и услышать что-то обнадеживающее, и всё, что мы получали, было еще большим безумием", — приводит слова Энистон журнал InStyle.

Звезда Голливуда не одобряет тех людей, которые своим неблагоразумным поведением создают угрозу для окружающих.

"И всё ещё есть большая группа людей, которая выступает против вакцинации или просто не прислушивается к фактам. Это настоящий позор. Я только что потеряла несколько человек в моем окружении, которые отказались или не раскрыли (были ли они вакцинированы), и это было досадно", — поделилась актриса.

Дженнифер убеждена, что люди должны честно объяснять окружающим, вакцинированы они или нет. По словам артистки, это моральный долг каждого.

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