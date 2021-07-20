В РФ предложили ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцин

Заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти сообщил об идее ввести уголовную ответственность за призывы к отказу вакцинироваться. Владимир Петров на эту тему написал письмо министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

Особенно обескураживают общественника врачи, которые рассказывают мифы о вакцинации и отговаривают людей делать прививку. Также он выступает за уголовную ответственность для граждан, которые приобретают поддельные документы о вакцинации.

На Ставрополье 19 июля скончалась антипрививочница, у которой подтвердили "ковид". Об этом написал в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

Ранее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 190 миллионов. По данным Всемирной организации здравоохранения, наибольшее число больных зафиксировали в:

США — 33 723 155,

Индии — 31 144 229,

Бразилии — 19 342 448.

В России 5 982 744 случаев заражения.

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