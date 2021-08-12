Печальный рекорд: COVID-19 за сутки унёс жизни 808 россиян

В России за сутки подтверждено более 800 смертей из-за COVID-19. Общее число случаев заражения в стране возросло до 6,53 миллиона. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки число смертей от COVID-19 в России возросло на 808. Днем ранее было зарегистрировано 799 летальных исходов. По новым данным, число смертей из-за "ковида" в России впервые превысило 800 случаев. Всего в стране было зарегистрировано более 168 тысяч летальных исходов.

По информации оперштаба, примерная летальность коронавируса составляет 2,57%. Однако определить точный показатель можно только после окончания пандемии.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев заражения за сутки выявлено в Санкт-Петербурге (1801) и Московской области (1143).

На лечении от COVID-19 в России находятся более 530 тысяч человек. Число вылечившихся за сутки — 20,1 тысячи, а заразившихся — 21,9 тысячи человек.

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