"Есть те, кто привился и всё равно заболел": депутат из Челябинска о вакцинации

У депутата законодательного собрания Челябинской области Ольги Мухометьяровой заболели уже трое ближайших родственников. Об этом сообщает издание URA. RU со ссылкой на личную страничку "ВКонтакте" парламентария.

Согласно информации в социальной сети, в семье челябинского депутата уже заболела дочь, её супруг и трёхмесячная внучка. При этом сама Ольга Мухометьярова прививаться не собирается.

Также она сообщила, что у всех заболевших членов её семьи держится высокая температура. На протяжении трёх дней у малыша она была 39 градусов.

Новая вспышка пандемии, по мнению депутата, отличается от предыдущих высокой заболеваемостью именно среди детей. При этом, как отметила Мухометьярова, педиатры в больницах и поликлиниках не имеют никакой дополнительной защиты, кроме медицинских масок и перчаток, даже когда приезжают на вызов к пациенту с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В такой ситуации вакцинация кажется ей бессмысленной:

"У нас в заксобрании есть те, кто привился и всё равно серьёзно переболел".

Напомним, что в Челябинской области действительно отмечается рост заражений коронавирусом именно среди детей, включая грудных. По прогнозам медиков, болезнь может повлечь серьёзные последствия для здоровья даже после выздоровления.

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