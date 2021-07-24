Вакцина Pfizer оказалась бессильна против бразильского штамма "ковида"

Ученые признали низкую эффективность вакцины Pfizer против бразильского штамма коронавируса.

Исследователи из Франции и Гвианы определили, что заразность бразильского штамма COVID-19 у привитых достигает 60 процентов.

Научный эксперимент показал, что из 25-х человек заразились 15, то есть более пятидесяти процентов, получивших оба компонента препарата.

Столь низкая эффективность прививки весьма озадачила экспертов.

Исследователи зафиксировали, что около 87 процентов заболевших жаловались на лихорадку и одышку.

При этом коронавирусную инфекцию члены экспериментальной группы перенесли в лёгкой форме, без каких-либо серьёзных осложнений. Никому из них не потребовалось лечение в стационаре.

В научном центре "Вектор" уже зафиксированы "единичные случаи" заражения бразильским штаммом коронавируса в России.

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