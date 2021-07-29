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Почему COVID-ом заболевают вакцинированные - выяснили учёные

Здоровье

Патрик Вэлланс, главный научный советник Великобритании, объявил, что около 40% людей, поступающих в больницы с COVID-инфекцией, были вакцинированы. И по последним данным общественного здравоохранения Англии, около 15% из тех, кто был госпитализирован, получили две дозы коронавирусной вакцины.

Почему COVID-ом заболевают вакцинированные - выяснили учёные

За это немедленно ухватились так называемые анти-ваксеры. Но учёные сразу же остудили их пыл: вакцины работают очень хорошо. И, как бы странно это ни звучало, показатели заболеваемости их получивших людей — тоже это подтверждают.

Джейми Хартманн-Бойс, старший научный сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета, опубликовала статью в The Conversation UK.

Только факты: почему такая высокая доля случаев заболевания приходится на полностью вакцинированных

Ковидные вакцины чрезвычайно эффективны, но ни одна из них не является 100% таковой. Это само по себе неудивительно — вакцины против гриппа тоже не на 100% эффективны.

Тем не менее вакцины против гриппа — это доказанный научный факт — предотвращают миллионы случаев заболевания, десятки тысяч госпитализаций и тысячи смертей каждый год.

"Вакцины COVID делают то же самое. Да, по мере роста заболеваемости растет число госпитализаций и смертей, но не на том уровне, на котором они были зимой. Во второй половине декабря 2020 года — время, когда уровень заболеваемости в Великобритании был примерно таким же, как сейчас, — около 3800 человек ежедневно госпитализировались с COVID. Сейчас средний показатель составляет около 700. Так что, хотя это все еще выше, чем мы хотели бы, это намного ниже, чем было в последний раз, когда у нас было так много инфекций", — написано в статье.

Вторая "причина" роста числа заражений среди вакцинированных в том, что

  • число людей, которые получили обе дозы, продолжает расти, а по мере того, как вакцинируется все больше и больше населения, относительная доля людей с COVID, получивших оба укола, будет расти.

"Если вы представите себе гипотетический сценарий, в котором 100% населения будет дважды вакцинировано, то 100% людей с COVID и в больнице с COVID также будут иметь оба укола. Как и в случае со смертями, это не означает, что вакцина не работает. Это просто означает, что внедрение вакцины идет очень хорошо".

Кроме того, автор статьи напоминает, что внедрение вакцины изначально было нацелено на людей с самым высоким риском заражения:

  • первыми вакцинировались пожилые люди и люди с заболеваниями, которые делают их более уязвимыми.

После вакцинации они подвергаются гораздо меньшему риску заболеть, чем без уколов. Но все еще находятся в опасности.

"Это означает, что, когда мы сравниваем людей с обоими прививками, госпитализированных, с теми, у кого не было обеих доз, мы не сравниваем подобное с подобным. Люди с обеими прививками, скорее всего, подвергались большему риску от COVID в первую очередь. Это делает их обоих более склонными к госпитализации и более вероятными к тому, что они уже получили обе дозы вакцины",- резюмирует Джейми Хартманн-Бойс.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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