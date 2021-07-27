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Пенсионерка, которая спасла выпавшего из окна ребёнка, получила тысячу рублей

Россия » Сибирь

Пенсионерка из Новокузнецка Светлана Санарова стала героиней дня. По дороге в магазин женщина увидела маленького мальчика, который перегнулся через карниз и уже был готов упасть. Она не побоялась, что летящий из окна многоэтажки полуторагодовалый ребенок может нанести травмы ей самой.

Тысяча рублей

На кадрах, заснятых очевидцами, видно, как мальчик падает прямо в руки спасительницы. Далее она передала ребенка родителям и пошла по своим делам, а прибывшие на место происшествия медики диагностировали у него лишь легкие ушибы, которыми он точно не отделался бы, если бы не Светлана.

Отец ребенка, не уследивший за своим сыном, после этого случая нашел пенсионерку, чтобы принести ей свою благодарность. Подвиг пенсионерки мужчина оценил в тысячу рублей.

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В Новокузнецке женщина поймала выпавшего из окна ребёнка.
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева
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