Житель Новокузнецка не дал мошенникам обмануть 86-летнего пенсионера

38-летний житель Новокузнецка не дал телефонным мошенникам обмануть 86-летнего пенсионера.

Мужчина заметил у банкомата, расположенного в холле ТЦ, пожилого человека, который пытался кому-то перевести крупную сумму денег.

Оказалось, что пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил пожилого мужчину в том, что мошенники пытаются снять с его счёта деньги и посоветовали перевести 250 000 на "безопасные счета".

В этот момент пенсионера и заметил прохожий. Он объяснил дедушке, что тому звонил мошенник, и сообщил об инциденте в полицию.

Прибывшие на место сотрудники УМВД России по г. Новокузнецку установили, что 86-летний мужчина действительно чуть не стал жертвой мошенников.

Они поблагодарили горожанина, который не дал аферистам обмануть пенсионера.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.