Вместо выборов: министра по ресурсам Хакасии заключили под стражу

Абаканский городской суд принял решение о заключении под стражу министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Сергея Глушкова. Бывший чиновник проведет в СИЗО два месяца, то есть до 21 сентября.

Ранее Сергей Глушков стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере".

По версии следствия экс-замминистра продал лесное имущество, принадлежащее АУ РХ "Абаканлессервис" и воспользовался вырученными средствами по собственному усмотрению. В ходе заседания бывший чиновник вместе со своим адвокатом оспаривали намерение следствия о заключении под стражу и просили ограничится домашним арестом.

Пресс-служба Абаканского суда сообщает, что содержать Сергея Глушкова будут в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Хакасия.

Уголовное дело против чиновника было возбуждено 22 июня. Очевидно, что в сентябрьских выборах в Госдуму он участвовать не сможет, как и занимать какие-либо государственные должности в будущем.

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