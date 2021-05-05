Опубликован рейтинг районов Петербурга, где пропало больше всего детей

По итогам апреля на первом месте в рейтинге районов Петербурга, в которых чаще всего пропадают дети, оказался Красносельский район. Здесь пропало 13 детей, сообщает Мойка78.

На втором месте находится Колпинский район. Там пропало 10 детей.

По восемь школьников пропали в Приморском и Калининском районах. Многие из них жили в центрах содействия семейному воспитанию. Нередко трудные дети сбегают из таких центров.

А вот из Кронштадского и Курортного районов заявлений по пропаже детей не поступало.

В общей сложности в прошлом месяце в Петербурге пропало 73 ребёнка.

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