По итогам апреля на первом месте в рейтинге районов Петербурга, в которых чаще всего пропадают дети, оказался Красносельский район. Здесь пропало 13 детей, сообщает Мойка78.
На втором месте находится Колпинский район. Там пропало 10 детей.
По восемь школьников пропали в Приморском и Калининском районах. Многие из них жили в центрах содействия семейному воспитанию. Нередко трудные дети сбегают из таких центров.
А вот из Кронштадского и Курортного районов заявлений по пропаже детей не поступало.
В общей сложности в прошлом месяце в Петербурге пропало 73 ребёнка.
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