Минздрав Хабаровского края совместно с птицефабриками региона запустил акцию для жителей старше 60 лет. Каждый пенсионер, который 29 и 30 апреля сделает прививку от коронавируса, получит десяток яиц, сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего жителям планируется раздать 1400 упаковок яиц. Их будут выдавать в 14 пунктах вакцинации в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
"Кстати, в Китае тоже раздают яйца. В преддверии светлого праздника Пасхи это будет очень хорошо", — заявил зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.
В Хабаровском каре за время пандемии выявлен 51 641 случай COVID-19, зафиксировано 380 смертей.
За последние сутки в регионе выявлено 25 случаев коронавируса, 37 человек выздоровели.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Обилие продуктов, которые могут иметь большое влияние на уничтожение рака, напоминает нам, насколько эффективно и безопасно природа может помочь справиться с серьезными недугами нашего времени.