По десятку яиц получат хабаровские пенсионеры за прививку от COVID

Минздрав Хабаровского края совместно с птицефабриками региона запустил акцию для жителей старше 60 лет. Каждый пенсионер, который 29 и 30 апреля сделает прививку от коронавируса, получит десяток яиц, сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего жителям планируется раздать 1400 упаковок яиц. Их будут выдавать в 14 пунктах вакцинации в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

"Кстати, в Китае тоже раздают яйца. В преддверии светлого праздника Пасхи это будет очень хорошо", — заявил зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В Хабаровском каре за время пандемии выявлен 51 641 случай COVID-19, зафиксировано 380 смертей.

За последние сутки в регионе выявлено 25 случаев коронавируса, 37 человек выздоровели.

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