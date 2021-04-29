Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Яндекс" объявил о покупке банка
Лободу укорили за публикацию неудачного фото с Бузовой
Холодный пот может быть признаком опасного заболевания
Россияне пожаловались в Генпрокуратуру на кредитные кооперативы
Не "зелёные" и на год: в ЕП высказались по поводу "ковид-сертификатов"
Магический ритуал привёл к убийству астраханца
Банкомат может сыграть злую шутку и испортить кредитную историю
Грудное вскармливание улучшает когнитивные способности ребёнка
Ольга Бузова высмеяла тех, кто рисует себе пресс

По десятку яиц получат хабаровские пенсионеры за прививку от COVID

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Минздрав Хабаровского края совместно с птицефабриками региона запустил акцию для жителей старше 60 лет. Каждый пенсионер, который 29 и 30 апреля сделает прививку от коронавируса, получит десяток яиц, сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего жителям планируется раздать 1400 упаковок яиц. Их будут выдавать в 14 пунктах вакцинации в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

"Кстати, в Китае тоже раздают яйца. В преддверии светлого праздника Пасхи это будет очень хорошо", — заявил зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В Хабаровском каре за время пандемии выявлен 51 641 случай COVID-19, зафиксировано 380 смертей.

За последние сутки в регионе выявлено 25 случаев коронавируса, 37 человек выздоровели.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как устроена вакцина от Ковида?
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Магический ритуал привёл к убийству астраханца
Банкомат может сыграть злую шутку и испортить кредитную историю
Грудное вскармливание улучшает когнитивные способности ребёнка
Ольга Бузова высмеяла тех, кто рисует себе пресс
"Ты ревнуешь?": Рогозин не дал в обиду Национальный космический центр
Эксперт: требования к эксплуатации автомобиля наводят на определенные размышления
Мишустин помог ЦСКА вовремя вылететь на матч с "Фенербахче"
Совет Федерации предлагает ужесточить наказание за "серые" зарплаты
Онколог: в поздней диагностике рака виноваты сами пациенты
Стас Пьеха рассказал, как две недели жил в туалете
Популярное
Здоровье
Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки

Обилие продуктов, которые могут иметь большое влияние на уничтожение рака, напоминает нам, насколько эффективно и безопасно природа может помочь справиться с серьезными недугами нашего времени.

Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Мир. Новости мира
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Мир. Новости мира
Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ
Кремль
Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим
Василий Амирджанов Лавров рассказал о генетическом коде россиян Василий Амирджанов Любовь Степушова Стало ясно, зачем Праге и Софии нужны Петров и Боширов Любовь Степушова Усам Оздемиров Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения Усам Оздемиров
Новости спорта
Кремль отреагировал на скандал с флагом России на ЧМ в Польше
Мировая кооперация
Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников