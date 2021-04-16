Охотовед рассказал об опасных обитателях подмосковных лесов

Волки в лесах Подмосковья встречаются довольно редко. Но зато высок риск столкнуться с волкособами (гибрид волка и собаки), которые опасны для человека.

Об особенностях этих животных в эфире "Радио 1" рассказал главный охотовед Центрального совета военно-охотничьего общества Антон Кирьянов.

Волкособы

Волкособы обладают силой волков, но при этом ведут себя как собаки. Они не боятся звуков автомобилей, легко могут пересечь черту города.

"Это более серьёзный враг как для сельскохозяйственных животных, так и для человека", — утверждает Кирьянов.

Жертвами нападений волкособов часто становятся пожилые люди и дети.

Волки

Настоящим волкам есть чем питаться весной. Основной источник их питания — это мыши, лягушки. Также волки часто разоряют птичьи гнёзда.

Волки боятся человека и предпочитают не попадаться на глаза людям. Нападения случаются зимой, когда животные голодные.

Численность волков и волкособов нужно регулировать, чтобы им хватало пищи в лесу, и они не приходили в населённые пункты, считает Кирьянов.

Что делать при встрече с волком?

При встрече с волком нельзя убегать, нужно остановиться и стоять на месте. Также не нужно кричать, чтобы не спровоцировать агрессию животного.

Как только волк начнёт уходить в сторону, то тоже медленно можно уходить, пояснил эксперт.

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