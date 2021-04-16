Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Петербуржцев будут прививать от COVID-19 на дому
Выделенные на туристический кешбэк деньги закончились за месяц
Сказки глазами психолога: про Мальвин
Диетолог предупредила об опасности употребления продуктов с плесенью
CAS простил американца Коулмана за пропуск трёх допинг-тестов
Санкции вынудят ЦБ быстрее повышать ключевую ставку
"Барселона" предложила Месси новый контракт с меньшей зарплатой
Минфин работает над возвратом денег жертвам мошенников
Мазепин стал последним во второй практике в Имоле, Леклер разбил машину

Охотовед рассказал об опасных обитателях подмосковных лесов

Россия » Центр

Волки в лесах Подмосковья встречаются довольно редко. Но зато высок риск столкнуться с волкособами (гибрид волка и собаки), которые опасны для человека.

Охотовед рассказал об опасных обитателях подмосковных лесов

Об особенностях этих животных в эфире "Радио 1" рассказал главный охотовед Центрального совета военно-охотничьего общества Антон Кирьянов.

Волкособы

Волкособы обладают силой волков, но при этом ведут себя как собаки. Они не боятся звуков автомобилей, легко могут пересечь черту города.

"Это более серьёзный враг как для сельскохозяйственных животных, так и для человека", — утверждает Кирьянов.

Жертвами нападений волкособов часто становятся пожилые люди и дети.

Волки

Настоящим волкам есть чем питаться весной. Основной источник их питания — это мыши, лягушки. Также волки часто разоряют птичьи гнёзда.

Волки боятся человека и предпочитают не попадаться на глаза людям. Нападения случаются зимой, когда животные голодные.

Численность волков и волкособов нужно регулировать, чтобы им хватало пищи в лесу, и они не приходили в населённые пункты, считает Кирьянов.

Что делать при встрече с волком?

При встрече с волком нельзя убегать, нужно остановиться и стоять на месте. Также не нужно кричать, чтобы не спровоцировать агрессию животного.

Как только волк начнёт уходить в сторону, то тоже медленно можно уходить, пояснил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Волкособ. Волк или собака? Самые красивые маламуты
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Диетолог предупредила об опасности употребления продуктов с плесенью
Охотовед рассказал об опасных обитателях подмосковных лесов
CAS простил американца Коулмана за пропуск трёх допинг-тестов
Санкции вынудят ЦБ быстрее повышать ключевую ставку
"Барселона" предложила Месси новый контракт с меньшей зарплатой
Минфин работает над возвратом денег жертвам мошенников
Мазепин стал последним во второй практике в Имоле, Леклер разбил машину
Цифровые валюты радикально поменяют представление о деньгах
IIHF проверит информацию о запрете на въезд в США российскому хоккеисту
Психолог объяснила, как избежать весенней депрессии
Популярное
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.

И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Новости спорта
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
Любовь Степушова Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность Любовь Степушова Василий Амирджанов Спикер Госдумы считает Россию свободной страной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?
США и Канада. Новости и аналитика
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Российский шоу-бизнес
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников