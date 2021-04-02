Дома-памятники в Петербурге предлагают реставрировать за счёт бюджета

Депутаты во главе с Еленой Драпеко и Галиной Хованской предлагают проводить реставрационные работы домов-памятников в Петербурге за счёт средств госбюджета или инвесторов.

В парламенте считают, что расходы на ремонт исторических зданий должны ложиться не только на плечи горожан. Вопрос на рассмотрение вынесут в весеннюю сессию, сообщает "Парламентская газета".

Ответственность за сохранение домов-памятников разделят между жильцами и государством. Жильцы каждый год будут платить за капитальный ремонт, а государство должно компенсировать недостающую для ремонта сумму.

Кроме того, согласно законопроекту, при проведении реставрационных работ органы охраны памятников будут заключать договор не с каждым собственником отдельно, а с Управляющей компанией.

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