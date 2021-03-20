Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что новые санкции Киева не имеют никакого практического смысла. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Имитация бурной деятельности со стороны Киева продолжается: СНБО ввел персональные санкции против трех десятков человек, в том числе — против меня и Сергея Аксёнова. Никакого практического смысла это очередное телодвижение незаконных властей, захвативших Украину, не имеет", — сказал Константинов журналистам.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Текущее положение дел в российской экономике не блестящее, но элиты попытаются законсервировать ситуацию в своих целях. Однако народ любые "элиты" ненавидит.