В Крыму оценили "максимальные санкции" Киева

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что новые санкции Киева не имеют никакого практического смысла. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Имитация бурной деятельности со стороны Киева продолжается: СНБО ввел персональные санкции против трех десятков человек, в том числе — против меня и Сергея Аксёнова. Никакого практического смысла это очередное телодвижение незаконных властей, захвативших Украину, не имеет", — сказал Константинов журналистам.