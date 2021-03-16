Погибшего в ходе Восточно-Прусской операции бойца опознали по медали

За 2020 год на территории Калининградской области поисковым отрядом "Россия" найдены останки 33-х солдат рабоче-крестьянской Красной армии, которые погибли на территории Восточной Пруссии, нынешней Калининградской области. Опознать удалось часть из них. Об этом корреспонденту "Правды.Ру" сообщил руководитель регионального отделения поискового движения "Россия" Евгений Завертанов. Сейчас удалось установить личность еще одного солдата.

"С останками была медаль "За Боевые Заслуги". Я делал запрос в центральный архив МО РФ. Пришёл ответ, что награжден был Бибиков Кирион Захарович. Погиб в апреле 1945-го недалеко от Приморска. Долго шли поиски родственников. Его семья до войны жила в Ворошилоградской области, в Луганском районе, в г. Боково-Антрацит. Сейчас уже этого города нет, войной разрушен. Удалось установить что семья переехала в один из районов Москвы, проживала там до 2004 года, но потом дом снесли, и жители переехали. Поиски зашли в тупик. Но юные поисковики регионального поискового отряда "Янтарные искры" сообща стали искать людей с подходящими фамилиями. Через несколько недель удача пришла — правнука Бибикова нашли в соцсетях", — сообщил Завертанов.

Вскоре состоится перезахоронение останков бойца и передача награды родственникам. "Внучка и правнук обещали приехать на перезахоронение", — отметил Завертанов.

В регионе поисковые отряды ведут активные поиски останков бойцов Красной армии, которые погибли в ходе Восточно-Прусской операции. Ежегодно удаётся установить десятки фамилий бойцов. В большинстве случаев потомки героев приезжают на перезахоронения, чтобы почтить память своих предков.

Фото: Евгений Зевертанов.