Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Месси отреагировал на повторение рекорда Хави
Кипр назвал условие закупки "Спутника V"
Рогозин заявил что США недооценили "Роскосмос"
Вирусолог рассказал, как штамм коронавируса из ЮАР попал в Россию
Захарова подтвердила готовность наращивать взаимодействие с Турцией
Сети 5G отказываются быстро работать на iPhone 12
"Между кураторами и курируемыми": о встрече глав МИД США и Японии
Эксперт назвала самые выгодные кредиты
Мурашко рассказал о контроле качества вакцин от коронавируса в РФ

Погибшего в ходе Восточно-Прусской операции бойца опознали по медали

Россия » Северо-Запад

За 2020 год на территории Калининградской области поисковым отрядом "Россия" найдены останки 33-х солдат рабоче-крестьянской Красной армии, которые погибли на территории Восточной Пруссии, нынешней Калининградской области. Опознать удалось часть из них. Об этом корреспонденту "Правды.Ру" сообщил руководитель регионального отделения поискового движения "Россия" Евгений Завертанов. Сейчас удалось установить личность еще одного солдата.

Погибшего в ходе Восточно-Прусской операции бойца опознали по медали

"С останками была медаль "За Боевые Заслуги". Я делал запрос в центральный архив МО РФ. Пришёл ответ, что награжден был Бибиков Кирион Захарович. Погиб в апреле 1945-го недалеко от Приморска. Долго шли поиски родственников. Его семья до войны жила в Ворошилоградской области, в Луганском районе, в г. Боково-Антрацит. Сейчас уже этого города нет, войной разрушен. Удалось установить что семья переехала в один из районов Москвы, проживала там до 2004 года, но потом дом снесли, и жители переехали. Поиски зашли в тупик. Но юные поисковики регионального поискового отряда "Янтарные искры" сообща стали искать людей с подходящими фамилиями. Через несколько недель удача пришла — правнука Бибикова нашли в соцсетях", — сообщил Завертанов.

Вскоре состоится перезахоронение останков бойца и передача награды родственникам. "Внучка и правнук обещали приехать на перезахоронение", — отметил Завертанов.

В регионе поисковые отряды ведут активные поиски останков бойцов Красной армии, которые погибли в ходе Восточно-Прусской операции. Ежегодно удаётся установить десятки фамилий бойцов. В большинстве случаев потомки героев приезжают на перезахоронения, чтобы почтить память своих предков.

Фото: Евгений Зевертанов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Цифровой суверенитет становится девизом дня
Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи
В России могут подорожать авиабилеты
В Гренландии под километровым слоем льда обнаружили живые растения
Кардиолог о самой главной причине смертности
Во Франции нашли ещё одну разновидность коронавируса
Володин предложил скорректировать ставку по льготной ипотеке
Газизов объяснил, зачем вернулся в "Уфу"
Украинский эксперт разъяснил, почему Киев не намерен "бомбить Донбасс"
Бобровский стал одним из лучших вратарей в истории НХЛ
Популярное
Новости медицины
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение

Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.

Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Деньги
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Политика. Новости и аналитика
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Усам Оздемиров Цифровой суверенитет становится девизом дня Усам Оздемиров Василий Амирджанов Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью Василий Амирджанов Руслан Веснянко Украина: на смену суржику придёт English? Руслан Веснянко
Новости Украины
ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа
Новости Симферополя
Нужны ли России китайцы в Крыму?
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Биатлон
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников