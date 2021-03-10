Петербург выделит 30 млн рублей на ремонт фонтанов Петергофа

Расходы на ремонт и содержание гидротехнических сооружений водоподводящей системы Петергофа, которая существует с XVIII века и всё это время обеспечивает работу фонтанов, будут компенсированы за счёт бюджета Петербурга, для чего планируется выделить 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе Администрации Губернатора Петербурга.

Водосборный бассейн системы в основном расположен на территории Ленинградской области и только около 10% водосбора находится в Петродворцовом районе города.

В настоящее время ведутся работы, направленные на обеспечение безопасности гидротехнического комплекса.

Он сохранился до нашего времени в первозданном виде и является памятником культурного наследия федерального значения.