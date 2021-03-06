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В Москве в субботу ожидается снег

Россия » Центр » Москва

В субботу в Москве ожидается снег и переменная облачность. Температура воздуха опустится до минус четырёх градусов.

Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"Сегодня столица будет находиться под влиянием гребня антициклона, вытянувшегося с Запада. Переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег, в Москве минус 2 — минус 4, по области от 1 до 6 градусов мороза. Ветер западный, 3-8 метров в секунду", — пояснил синоптик.

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Автор: Алексей Корнеев
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