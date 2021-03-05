В Калининградкой области назвали срок открытия пункта пропуска с Литвой

В Калининградской области к июню 2021 года должны открыть автомобильный пункт пропуска через российско — литовскую границу "Дубки".

Член общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Леонид Степанюк сообщил "Правде.Ру", что это событие изменит ситуацию с пробками на границах для большегрузов.

"Пропускная способность будет 1200 грузовиков. Сейчас, для примера на другом погранпереходе Чернышевское — Кибартай при нормативе 100 автопоездов пропускают по 150 машин и все равно пробки. И когда пункт пропуска будет запущен, проблем с ними не будет", — пояснил Степанюк.

Ранее срок запуска погранперехода был назначен на лето 2020 года. Потом по ряду причин открытие перенесли. Технически объект был готов в декабре прошлого года.