Власти Петербурга не планируют снимать запрет на проведение митингов, заявил губернатор города Александр Беглов.
В то же время петербуржцам по-прежнему нужно носить защитные маски, сообщает EVO-RUS. COM. А на митингах требуется, чтобы участники не скрывали своих лиц.
Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский считает запрет на проведение публичных мероприятий и одиночных пикетов нелепым, так как на концертах могут присутствовать тысячи человек.
Беглов заявил, что решение об отмене ограничений будет приниматься с учётом эпидемиологической обстановки в городе.
"Только руками могу развести от этой логики. Как всё запрещать — так пандемия и забота о безопасности. А как разрешать — так нельзя использовать то, что обеспечивает безопасность, потому что это "лица скрывает"", — прокомментировал депутат.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге большинство ресторанов открылись после отмены ограничений.
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