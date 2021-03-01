В Петербурге не будут отменять запрет на публичные мероприятия

Власти Петербурга не планируют снимать запрет на проведение митингов, заявил губернатор города Александр Беглов.

В то же время петербуржцам по-прежнему нужно носить защитные маски, сообщает EVO-RUS. COM. А на митингах требуется, чтобы участники не скрывали своих лиц.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский считает запрет на проведение публичных мероприятий и одиночных пикетов нелепым, так как на концертах могут присутствовать тысячи человек.

Беглов заявил, что решение об отмене ограничений будет приниматься с учётом эпидемиологической обстановки в городе.

"Только руками могу развести от этой логики. Как всё запрещать — так пандемия и забота о безопасности. А как разрешать — так нельзя использовать то, что обеспечивает безопасность, потому что это "лица скрывает"", — прокомментировал депутат.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге большинство ресторанов открылись после отмены ограничений.