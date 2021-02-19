В Петербурге после отмены COVID-ограничений возобновили работу многие кафе и рестораны, что говорит об улучшении экономической ситуации в городе.
"Мы сегодня прошлись по городу, практически не видели закрытых ресторанов. Экономическая ситуация позволила большинству заведений общепита открыться", — рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Также он отметил, что остались ещё нерешённые экономические проблемы. Так, оборот российских ресторанов сократился на 30%. Аналогичная ситуация наблюдается и в Северной столице.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 12 февраля в Петербурге снимут часть COVID-ограничений.
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