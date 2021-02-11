С 12 февраля в Петербурге снимут часть COVID-ограничений

С 12 февраля в Петербурге планируют отменить часть введённых из-за COVID-19 ограничений.

Смягчение коснётся нескольких сфер. Во-первых, число зрителей в театрах, цирках и концертных залах будет увеличено до 75% (ранее заполняемость залов не должна была превышать 50%). Кроме того, разрешено увеличить численность экскурсионных групп в музеях и на выставках — от 5 до 20 посетителей.

В торговых центрах Северной столицы снова начнут работать фуд-корты и фуд-плейсы при условии соблюдения всех противоэпидемиологических мер и обслуживания не более 50% столов.

На церемонии бракосочетания будут допускать до 30 человек.

Ряд смягчений затронет и развлекательные мероприятия. Теперь на открытых ледовых катках можно будет присутствовать одному человеку на площади 8 кв. метров. На спортивные и физкультурные мероприятия допустят до 75% зрителей, но общая численность не должна превышать 25 тысяч человек.