Ленинградский зоопарк предлагает жителям Петербурга выбрать имя для детёныша чёрной макаки.
Малыш появился на свет 27 декабря, его родители — чёрные макаки Жорж и Черри.
Маленький макак отличается бойким характером и любознательностью.
Он бегает по всему вольеру, самостоятельно пробует пищу, хотя обычно детёныши обезьяны много времени проводят рядом с матерью.
У Черри и Жоржа это уже второй детёныш — их первенец — макака Ная - родилась в мае 2019 года. Она уже помогает нянчить младшего братишку. В процессе воспитания также принимают активное участие другие члены семейства.
Петербуржцам предлагают придумать имя для малыша. Любой посетитель может опустить записку со своим вариантом имени в ящик рядом с вольером.
Варианты имени принимаются до 18 февраля, а 20 числа будет названо имя победителя конкурса. Он получит памятный приз и приглашение в зоопарк.
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