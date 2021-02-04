Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для детёныша чёрной макаки

Ленинградский зоопарк предлагает жителям Петербурга выбрать имя для детёныша чёрной макаки.

Малыш появился на свет 27 декабря, его родители — чёрные макаки Жорж и Черри.

Маленький макак отличается бойким характером и любознательностью.

Он бегает по всему вольеру, самостоятельно пробует пищу, хотя обычно детёныши обезьяны много времени проводят рядом с матерью.

У Черри и Жоржа это уже второй детёныш — их первенец — макака Ная - родилась в мае 2019 года. Она уже помогает нянчить младшего братишку. В процессе воспитания также принимают активное участие другие члены семейства.

Петербуржцам предлагают придумать имя для малыша. Любой посетитель может опустить записку со своим вариантом имени в ящик рядом с вольером.

Варианты имени принимаются до 18 февраля, а 20 числа будет названо имя победителя конкурса. Он получит памятный приз и приглашение в зоопарк.