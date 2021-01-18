До следующего понедельника якутские школьники будут учиться дистанционного из-за сильных морозов.

Об этом сообщил департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации Якутска.

"В связи с установлением низких температур наружного воздуха в городском округе управлением образования Якутска издан приказ об организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях с 19 января по 25 января с учетом климатических условий и распространения COVID-19. Учащиеся с 1 по 11 классы переводятся на дистанционную форму обучения", — сказано в сообщении.