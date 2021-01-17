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В России стартует массовая вакцинация от COVID-19

Россия

С понедельника, 18 января, в России начинается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Она будет добровольной и бесплатной.

В России стартует массовая вакцинация от COVID-19

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить необходимую инфраструктуру для вакцинации населения. Начиная с декабря прошлого года, прививку могли сделать определённые категории граждан, входящие в группу риска по коронавирусу — врачи, учителя, социальные работники, лица с хроническими заболеваниями. Этот список постепенно расширялся. Теперь же вакцинация доступна для всего населения России.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, говоря о предстоящей массовой вакцинации, сообщила, что на данный момент в России официально зарегистрированы две вакцины. Это "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, ставший первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. И "ЭпиВакКорона" от научного центра "Вектор". Обе вакцины показали высокую эффективность и безопасность.

Также в скором времени ожидается регистрация ещё одной вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Автор: Людмила Черткова
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