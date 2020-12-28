Отшельница Агафья Лыкова получила два вертолёта с подарками

На Новый год сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолёта с подарками.

Ей доставили необходимые вещи в быту, а также продукты питания. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.

Напомним, ранее Лыкова попросила Олега Дерипаску помочь ей со строительством нового дома. Бизнесмен откликнулся на просьбу отшельницы и начал помогать ей в возведении дома.