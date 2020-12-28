На Новый год сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолёта с подарками.
Ей доставили необходимые вещи в быту, а также продукты питания. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.
Напомним, ранее Лыкова попросила Олега Дерипаску помочь ей со строительством нового дома. Бизнесмен откликнулся на просьбу отшельницы и начал помогать ей в возведении дома.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.