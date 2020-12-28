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Отшельница Агафья Лыкова получила два вертолёта с подарками

Россия » Сибирь » Абакан

На Новый год сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолёта с подарками.

Ей доставили необходимые вещи в быту, а также продукты питания. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник. 

Напомним, ранее Лыкова попросила Олега Дерипаску помочь ей со строительством нового дома. Бизнесмен откликнулся на просьбу отшельницы и начал помогать ей в возведении дома.

Автор: Алексей Корнеев
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